Эксперты установили, что «принцесса Лея» перед смертью принимала наркотики

В Избранное

Скопировать

Лос-Анджелес, 19 июня. В организме голливудской актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, патологоанатомы обнаружили следы наркотиков, в частности – кокаина. Об этом сообщает отчет коронера округа Лос-Анджелес.

Согласно токсикологической экспертиза, Фишер употребила кокаин за три дня того, как у нее 23 декабря 2016 года случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Она была срочно госпитализирована. 27 декабря она скончалась в больнице.

Причиной смерти были названы синдром обструктивного апноэ во сне и болезнь сердца. Какую роль в этом сыграло употребление кокаина, патологоанатомы не уточнили. Кроме кокаина в крови актрисы также нашли следы героина и экстази.

Напомним, что Кэрри Фишер наиболее известна своей ролью принцессы Леи Органы в серии фильмов «Звездные войны».