Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Эксперты установили, что «принцесса Лея» перед смертью принимала наркотики
Triangle Created with Sketch.

Эксперты установили, что «принцесса Лея» перед смертью принимала наркотики

22:19  19 Июня 2017
520

Эксперты установили, что «принцесса Лея» перед смертью принимала наркотики

Лос-Анджелес, 19 июня. В организме голливудской актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, патологоанатомы обнаружили следы наркотиков, в частности – кокаина. Об этом сообщает отчет коронера округа Лос-Анджелес.

Согласно токсикологической экспертиза, Фишер употребила кокаин за три дня того, как у нее 23 декабря 2016 года случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Она была срочно госпитализирована. 27 декабря она скончалась в больнице.

Причиной смерти были названы синдром обструктивного апноэ во сне и болезнь сердца. Какую роль в этом сыграло употребление кокаина, патологоанатомы не уточнили. Кроме кокаина в крови актрисы также нашли следы героина и экстази.

Напомним, что Кэрри Фишер наиболее известна своей ролью принцессы Леи Органы в серии фильмов «Звездные войны».

 

#фишер #лея
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть