Путин и Атамбаев проводят неформальную встречу в Москве

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Москва, 19 июня. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев проводят неформальную встречу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что официальная часть переговоров президентов состоится 20 июня.

«Главы государств начали обсуждение вопросов, которые во вторник будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров», — сообщил Песков.

Он также добавил, что нынешний визит Алмазбека Атамбаева приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и происходит по приглашению российского лидера Владимира Путина.