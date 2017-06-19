Участники АТО блокировали приемную президента Украины Порошенко

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Киев, 19 июня. Приемную администрации украинского лидера Петра Порошенко заблокировали участники АТО. Активисты требуют импичмента президента и освобождения члена организации «Революционные правые силы» Юрия Заболотного.

Как пишут украинские СМИ, протест возглавил лидер организации Бронислав Сухий. Митингующие принесли плакаты с надписями «Порошенко – не наш президент», «Нет преступной власти».

Напомним, Юрий Заболотный был задержан 15 июня.