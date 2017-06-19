Аленичев рассказал, кто является фаворитом Кубка конфедераций

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Москва, 19 июня. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, который сейчас руководит красноярским «Енисеем», назвал имя фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.

Аленичев выразил надежду, что российская сборная покажет отличную игру, однако он признал, что не видит ее фаворитом.

«Пока для меня фаворит — сборная Чили, которая выглядит очень внушительно. Думаю, эта команда будет в двойке сильнейших», – приводит слова Аленичева RT.

Напомним, что Аленичев стал первым российским футболистом, который одержал победу, как тренер в Кубке УЕФА и Лиге Чемпионов.