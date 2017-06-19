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Политика
Пентагон планирует потратить 290 млрд долларов на ядерную гонку
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Пентагон планирует потратить 290 млрд долларов на ядерную гонку

22:10  19 Июня 2017
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Пентагон планирует потратить 290 млрд долларов на ядерную гонку

Вашингтон, 19 июня. Пентагон планирует в ближайшие 20 лет потратить около 230—290 миллиардов долларов на развитие ядерного оружия. Об этом заявил помощник главы Минобороны США Роберт Суфер.

Американских военных беспокоят угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи.

«Россия предпринимала агрессивные действия в отношении своих соседей, а также стала представлять угрозу, в том числе ядерную, для США и их союзников по НАТО» — цитирует его слова RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал попытки нарушения ядерного баланса в мире.

#сша #китай #рф
Алексей Громов
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