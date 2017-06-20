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Сирия, 20 июня. «Тигры» и бойцы NDF****** спасли в ходе столкновений с курдами SDF**** пилота самолета Су-22, сбитого коалицией в провинции Ракка. ИГ* лишилось стратегических позиций сразу в нескольких регионах САР. Войска САА понесли численные потери в боях в провинциях Хомс и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились двух высокопоставленных командиров в результате боев с ИГИЛ* к востоку от поля Арак под Пальмирой; потеряли десятки солдат ранеными и убитыми на севере от Хомса; продолжили противостояние с ССА** и «Джебхат ан-Нусрой»*** в Даръа; лишились части колонны техники из-за нападения ИГ на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над территориями вдоль магистрали Саламия – Ат-Табка; потеряло город Русафа и два поселка к северу от него на юго-западе от Ракки; подверглось бомбардировкам ВКС РФ на окраинах Дейр эз-Зора; лишилось части опорных пунктов к востоку от Пальмиры; устроило два мощных взрыва в Мосуле, есть мирные жертвы.

Курды: в результате обстрела города Аазаз убили нескольких мирных жителей, затем подверглись ответным артиллерийским обстрелам со стороны турецкой армии; потеряли пятерых бойцов SDF, взятых в плен в ходе столкновений с NDF и «Тиграми» к юго-востоку от Ат-Табки.

Сирийская свободная армия (ССА): вела интенсивные перестрелки с курдами в окрестностях городов Мари и Дарат Изза на севере провинции Алеппо; запустила в соцсетях оппозиционную акцию с целью сорвать операцию САА и союзных войск в Даръа.

Провинция Алеппо

Курдские войска и армия Турции, поддерживаемая боевиками сирийского оппозиционного блока, в минувшие сутки продолжали ожесточенные столкновения сразу на нескольких направлениях к северу от Алеппо. Наиболее массированные перестрелки фиксировались на западе от города Аазаз. Вчера утром, как передавало оппозиционное информагентство Qasioun, бойцы Сирийских демократических сил (SDF) первыми открыли огонь из крупнокалиберных минометов и ракетных установок по позициям войск Турции. При этом, однако, ряд ударов пришелся по мирным кварталам на окраине Аазаза, вследствие чего погибли несколько гражданских лиц. Тогда турецкие военнослужащие провели ответный обстрел опорных пунктов «Демократических сил» в горной местности Барсая из артиллерийских орудий. Сведений о потерях сторон источник не сообщал.

Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего оппозиционного формирования, тем временем действовали в окрестностях прифронтовых городов Мари и Дарат Изза, о чем передавали местные источники. В прошедшие сутки курды и протурецкие боевики обстреливали позиции друг друга почти беспрерывно, однако никаких данных о причиненном сторонам уроне также не поступало.

Провинция Хомс

Подразделения Национальных сил обороны (NDF), «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА) продолжили развивать наступление на позиции «Исламского государства»* вдоль магистрали М-20 к востоку от Пальмиры. Как передавало информагентство Islamic World Update, союзные силы отбили у радикалов ИГ часть позиций в юго-восточных окрестностях поселения Арак, немного продвинувшись в направлении ключевого города Ас-Сухна. Однако в ходе ожесточенного противостояния армия САР понесла значительные потери в численном составе. Боевиками были убиты несколько сирийских военнослужащих, среди них — Ферас Аль-Шамхал и Осама Султан Ахмед — два высокопоставленных командира, сообщал в сети Twitter (@charlesfree7) военный источник.

Кроме того, правительственные войска в прошедшие сутки потеряли десятки солдат ранеными и убитыми в ходе тяжелых столкновений с отрядами незаконного формирования «Джейш Аль-Таухид» в северной части провинции, где располагается небольшой анклав радикалов. Боевики совершили серию нападений, в очередной раз нарушив тем самым действующий в районе режим прекращения огня.

Провинция Дейр эз-Зор

Российская авиация накануне провела новую серию бомбардировок опорных пунктов террористов «Исламского государства» в предместьях Дейр эз-Зора. Под ударами оказались укрепрайоны радикалов недалеко от поселений Салихия и Маррат на востоке от города на левом берегу Евфрата, а также около бумажной фабрики в северных окрестностях административного центра провинции, сообщал информационный канал в соцсети Twitter (@JorfNews). Самолеты ВКС РФ в последнее время активизировали работу в этом регионе с целью помочь сирийским войскам и их союзникам отбить значительно участившиеся нападения боевиков террористической организации.

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар по объектам «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор был нанесен в ответ на двойной теракт в Тегеране. Отмечалось также, что баллистические ракеты успешно поразили объекты боевиков: были ликвидированы несколько складов вооружений и боеприпасов ИГ. Представители КСИР также подчеркнули, что удар был согласован с властями Сирии.

Провинция Даръа

Как передавал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека, связанный с оппозиционными группировками, столкновения в Даръа в минувшие сутки, несмотря на введенный режим тишины, все же возобновились. Однако никаких подробностей источник не сообщил. Напомним, правительство Сирии и боевики вооруженной оппозиции заключили перемирие сроком на двое суток, которое вступило в силу 18 июня в 12.00. Административный центр в настоящее время почти пополам делят войска САР и исламистские организации, прежде всего — «Джебхат ан-Нусра» и «Свободная армия».

В Интернете накануне было зафиксировано распространение оппозиционной акции Act4Daraa. Участники данной «веб-демонстрации» обращались к мировому сообществу с просьбой повлиять на сирийскую армию и пресечь ее деятельность в городе Даръа. Командование САА уверено, что эта акция была заранее спланирована представителями ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Ракка

Бойцам NDF и спецподразделения армии САР «Тигры» удалось накануне днем взять под свой полный контроль город Русафа к юго-западу от Ракки, представляющий ценное стратегическое значение, а также ключевую развязку под тем же названием, передавал ливанский новостной центр Al Masdar News. Освобождение данного населенного пункта открывает проасадовским силам путь на Дейр эз-Зор. Кроме того, заняв Русафу, проправительственные бойцы и «Тигры» перекрыли дорогу курдским «Демократическим силам», пользующимся поддержкой Вашингтона. Курды оказались отрезаны от района крупных нефтяных полей, расположенных в этом регионе.

Кроме того, чуть позже союзные силы установили контроль над деревнями Абу Сабах Масина и Шувейха, находящимися к северу от Русафы, передавал в Twitter (@sayed_ridha) военный источник.

К вечеру Национальные силы обороны совместно с «Тиграми» спасли пилота, который успел катапультироваться из сбитого западной коалицией самолета ВВС Сирии. Как передавал портал Al Mayadeen, его удалось спасти в результате тяжелых боев с отрядами SDF к юго-востоку от Ат-Табки. Напомним, пилот был взят в плен курдскими бойцами сразу после приземления.

Столкновения между проправительственными и курдскими силами, согласно информации Islamic World Update, накануне также фиксировались недалеко от поселка Джедин. В ходе противостояния на этом направлении «Тигры» захватили в плен пятерых солдат «Демократической армии».

Россия накануне заявила о своем решении прервать участие в меморандуме по предотвращению возможных инцидентов в небе Сирии из-за действий сил международной коалиции. В Минобороны РФ очередной удар США и их союзников по САА назвали явным выражением военной агрессии против Дамаска. В результате теперь любые воздушные объекты западной коалиции, замеченные в районах выполнения боевых задач российской авиации к западу от Евфрата, будут восприниматься как воздушные цели.

Провинция Хама

По информации военного источника, предоставленной на странице в сети Twitter (@sayed_ridha), проасадовские сил за прошедшие сутки значительно продвинулись в зачистке территорий на границе между провинциями Хама и Алеппо от боевиков «Исламского государства». Подразделения «Хезболлы» и сирийской армии выдвинулись в наступление в направлении провинции Ракка со стороны города Итрия. Накануне были освобождены поселение Масба, горный район Абу Зейн и ряд других ключевых позиций. К вечеру наступающие части вышли к перекрестку Закия на юго-востоке соседней провинции Алеппо, передавал новостной канал в Twitter (@sandlogs)

Силы «Хезболлы» намерены продолжать атаковать позиции ИГИЛ вдоль магистрали Саламия – Ат-Табка вплоть до укрепрайонов подразделений САА, размещающихся в западной части провинции Ракка. Установив контроль над данным участком дороги, армия САР и союзники замкнут контролируемые ИГ территории на юго-востоке Алеппо в кольцо блокады.

Согласно сведениям информационного агентства Al Amaq, подконтрольного боевикам «Исламского государства», отряды радикалов в минувшие сутки напали на колонну техники правительственной армии САР к востоку от города Саламия. Источник заявляет о серьезных потерях САА, однако точных данных не сообщается.

Ирак

Армия Ирака, поддерживаемая Силами народной мобилизации и ВВС стран антитеррористической коалиции во главе с США в прошедшие сутки продолжала штурмовать районы Мосула, все еще остающиеся под контролем «Исламского государства». По данным Islamic World Update, правительственным войскам удалось отбить значительную часть позиций в районе Аль-Шафаа. На сегодняшний день в оккупации остается меньше половины его территории. Ожесточенные бои также шли в старой части города.

Радикалы ИГ, однако, по-прежнему не намерены сдаваться, продолжая оказывать ожесточенное сопротивление. Накануне вечером террорист-смертник ИГИЛ атаковал позиции «Хашд Аль-Шааби», причинив ополченцам серьезный урон в живой силе, сообщал местный источник в Twitter (@charlesfree7).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)