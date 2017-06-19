Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: более 100 боевиков ИГ уничтожены в Ракке
Triangle Created with Sketch.

Сирия: более 100 боевиков ИГ уничтожены в Ракке

21:59  19 Июня 2017
1763

Сирия: более 100 боевиков ИГ уничтожены в Ракке

Дамаск (Сирия), 19 июня. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики освободили 20 населенных пунктов в сирийской провинции Ракка.

Как передает РИА Новости, сирийская армия также уничтожила более 100 боевиков «Исламского государства»* (деятельность группировки полностью запрещена на территории Российской Федерации), 11 танков, шесть единиц бронетехники, десять артиллерийских орудий и 200 автомобилей.

Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские военнослужащие освободили город Русафа.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть