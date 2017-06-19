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Политика
Правительство Франции ушло в отставку после парламентских выборов
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Правительство Франции ушло в отставку после парламентских выборов

21:46  19 Июня 2017
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Правительство Франции ушло в отставку после парламентских выборов

Париж, 19 июня. Французское правительство ушло в отставку по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается, отставка правительства была принята президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Состав нового правительства Франции будет объявлен 21 июня в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Отставка правительства после парламентских выборов является негласной политической традиции Франции. Предполагается, что кабинет министров будет сформирован с минимальными изменениями, учитывая убедительную победу движения Макрона «Вперед, Республика!».

 

#франция
Антон Зарубин
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