Правительство Франции ушло в отставку после парламентских выборов

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Париж, 19 июня. Французское правительство ушло в отставку по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается, отставка правительства была принята президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Состав нового правительства Франции будет объявлен 21 июня в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Отставка правительства после парламентских выборов является негласной политической традиции Франции. Предполагается, что кабинет министров будет сформирован с минимальными изменениями, учитывая убедительную победу движения Макрона «Вперед, Республика!».