Россияне простились с Баталовым: Плачем, смотря его фильмы и провожая в последний путь. ФАН-ТВ

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В московском Доме кино простились с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Проводить в последний путь кумира поколений пришли сотни людей. Среди них родные, близкие, друзья, студенты и почитатели его таланта, а также корреспонденты ФАН-ТВ.

Участник траурной церемонии Атхам рассказал:

– Я специально из Ташкента приехал, наш кумир Алексей Баталов. Я его с детства знаю. В жизни один раз Баталова встречал, в Ташкенте когда был. Жалко, не сфотографировался, не успел. Последние поколения советских актеров уходят. Это обидно. Поэтому я всю работу бросил и приехал.

Актер Юрий Маляров, вспоминая учителя и друга, не сдержал слез:

– Мы самый первый выпуск его, это было в 1978 году. ВГИК – вы знаете, что это за учеба. Это с утра до ночи учеба, потом репетиции до 12-ти, часу ночи. Он нас развозил на своей машине. У него была бешеная энергетика. Вот то, что в кино показывают, – это другой человек. Он был, во-первых, острохарактерный комедийный актер. Об этом мало кто знает, и никто не говорит об этом. Он очень был дружелюбен и доброжелателен к своим коллегам по работе, и вот это, наверное, самое главное в нем… Вот... Вы знаете, я сейчас сказал это и… таких людей почти не осталось, понимаете?! Мы стали, может быть, черствыми какими-то, и вот эта доброта пропала, которая ушла вместе с ним.

Алексей Баталов скончался на 88-м году жизни. Последние месяцы актер тяжело болел, перенес тяжелую операцию на ноге и с тех пор уже не покидал больницу. Артист, режиссер, профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства во ВГИКе, один из руководителей Союза кинематографистов, президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» – он делал все для того, чтобы в России кино и театр были важными жизненными ориентирами.

Владимир Фокин, народный артист России, обратился к собравшимся в Большом зале Центрального дома кинематографистов:

– Я имею честь говорить от имени кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа, которому он отдал больше 40 лет: в 1975 году он сменил Сергея Бондарчука. Через рукопожатие с ним я соприкасаюсь с совершенно, запредельно высоким культурным пластом, который взрастил этого выдающегося русского интеллектуала, потрясающего актера и феноменального режиссера. Вот уж где он точно недодал очень многое.

Евгений Герасимов, народный артист России, поделился эмоциями с ФАН-ТВ:

– Я пытаюсь сравнить его с тем, кто так же дарил культуру нашей стране, нашему народу, пожалуй, только с Лихачевым. Вот эти два великих человека, олицетворяющих нашу огромную страну как культуру, – вот для меня таковым он был. Счастье наше, что остаются и останутся его фильмы, его ученики, потому что я лично ловил каждую минуту, секунду, когда мы находились вместе. Это была часть того образования, которое я получил.

За свою долгую карьеру в кино Алексей Баталов снялся в 63 фильмах. «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Вокзал для двоих», «Дорогой мой человек», «Три толстяка», «Звезда пленительного счастья», «Москва слезам не верит»... Эти картины стали достоянием российской кинематографии во многом благодаря Алексею Баталову, герои которого поистине бессмертны и продолжают завоевывать любовь у новых поколений.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщалась Евгения, выпускница ВГИКа 2009 года:

– В первый день нашего приема на первый курс он нас встретил и сказал, что «ребята, мне вас очень жаль. Вы живете в тяжелое время кино». Не хватает нам тех режиссеров, артистов, которые были в советское время. Поэтому, конечно, мы все пересматриваем бесконечно фильмы с Алексеем Баталовым и стремимся быть такими же, как он. К сожалению, мы очень отстаем в развитии, у нас поднимаются какие-то неправильные темы. Я чувствую на себе эту ответственность и очень избирательно отношусь ко всем проектам, от многих проектов отказываюсь.

Елена тоже пришла на траурную церемонию, чтобы проститься с великим артистом:

– Самый интеллигентный у нас актер, самый чистый, самый человечный. Для меня это большая потеря. Вы знаете, я смотрела фильм «Бег» очень давно, когда он вышел на экраны, – это было одно восприятие. И недавно я летела в самолете и пересмотрела фильм, я плакала. Для меня это всё было совсем другое. Переоценка...

Несколько слов сказала и пришедшая в ЦДК Мария:

– Верность своей профессии, честность, профессионализм, искренность – они, несмотря ни на что, всегда будут в цене. Человек, он не меняется. Я вот читала одно из его интервью, он замечательно сказал, что человек, действительно, практически неизменен: что он был в древнем мире, что сейчас. У него было такое грустное сравнение, что, может, «Мерседес» сильнее отличается от лошади, чем современный руководитель от руководителя в древние времена. Поэтому те ценности, которые он передавал нам, – я думаю, надеюсь по крайней мере, действительно будут в цене.

Иосиф Кобзон, народный артист СССР, в ходе церемонии исполнил песню:

– "Я замру, прислушаюсь и вспомню,

что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока

встанет мальчик с голубем тугим,

и пойму, что умереть – жестоко

и к себе, и, главное, к другим".

Да, Леша. Очень жестоко ты поступил с нами, покидая нас. Нам будет очень не хватать тебя.

Алексея Баталова похоронят в столице на Преображенском кладбище, рядом с могилой матери.

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