Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen
Triangle Created with Sketch.

Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen

21:54  19 Июня 2017
2331

 Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen

Липецк, 19 июня. Украинская корпорация Roshen собирается обжаловать решение Басманного суда Москвы о продлении ареста имущества липецкой кондитерской фабрики до 13 сентября. 

«Суд продлил арест имущества фабрики еще на три месяца — до 13 сентября, причем, судья проигнорировала требования Пленума Верховного суда, которые говорят о том, что нельзя арестовывать имущество, стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба», —  заявил ТАСС директор фабрики Олег Казаков.

Он добавил, что под арестом оказалось имущество на сумму около 1,5 млрд рублей, что многократно превышает сумму ущерба российскому бюджету в рамках уголовного дела.

Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen

По версии следствия, в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС РФ по Липецкой области поддельные документы о работах в рамках строительства кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть