 Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen

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Липецк, 19 июня. Украинская корпорация Roshen собирается обжаловать решение Басманного суда Москвы о продлении ареста имущества липецкой кондитерской фабрики до 13 сентября.

«Суд продлил арест имущества фабрики еще на три месяца — до 13 сентября, причем, судья проигнорировала требования Пленума Верховного суда, которые говорят о том, что нельзя арестовывать имущество, стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба», — заявил ТАСС директор фабрики Олег Казаков.

Он добавил, что под арестом оказалось имущество на сумму около 1,5 млрд рублей, что многократно превышает сумму ущерба российскому бюджету в рамках уголовного дела.

По версии следствия, в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС РФ по Липецкой области поддельные документы о работах в рамках строительства кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».