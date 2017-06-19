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Сирия, 19 июня. Боевики ССА** отразили наступление САА на город Даиль к северу от Даръа. Бойцы SDF**** и YPG захватили у террористов ИГ* район Аль-Байтара на востоке Ракки. В результате обстрелов со стороны курдов на севере провинции Алеппо погибли двое мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк в результате неудачного наступления на город Даиль на севере от Даръа; ведут перестрелки с боевиками «Джейш Аль-Ислам»***** у города Хош Аль-Давахира к северо-востоку от Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): вновь подверглось бомбардировкам ВКС России к востоку и к северо-западу от Пальмиры; оказалось под ударами ВВС западной коалиции в поселении Ратла в южных окрестностях Ракки.

Курды: убили двоих и ранили еще семь гражданских лиц в ходе обстрелов городов Мари и Аазаз на севере провинции Алеппо; захватили район Аль-Байтара на востоке Ракки, обезвредив десятки террористов ИГИЛ.

Сирийская свободная армия (ССА): оказалась под ударами ВВС САР вблизи города Аль-Хула к северу от Хомса.

Провинция Дамаск

Отряды проправительственных ополчений провели серию массированных атак позиций боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам» недалеко от города Хош Аль-Давахира, расположенного в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска, передает Twitter-канал (@worldonalert). Отмечается, что в ходе обстрелов проасадовские силы, в частности, используют танковые орудия. Напомним, сегодня днем боевики-исламисты открыли огонь по передвижному мосту Сирийской арабской армии (САА) на окраине Хош Аль-Давахиры. Кроме того, радикалы в ходе сегодняшних обстрелов кварталов в восточных окрестностях Дамаска убили одного местного жителя.

Напомним, что анклав сирийской вооруженной оппозиции, охватывающий Восточную Гуту и предместья столицы, относится к одной из четырех зон снижения напряженности, где запрещены военные действия. Однако исламисты в нарушение режима тишины открывают огонь не только по правительственным позициям, но и по мирным кварталам.

Женщины города Дума, также находящегося в Восточной Гуте, вновь вышли на демонстрацию с требованием, чтобы боевики отпустили задержанных в ходе междоусобного противостояния лиц, передает в соцсети Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Отмечается, в ходе вооруженного конфликта между формированиями «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Джейш Аль-Ислам» обеими сторонами были арестованы и до сих пор удерживаются большое количество боевиков. При этом среди задержанных нередко встречаются мирные жители, подозреваемые в связях с одной из противоборствующих организаций.

Провинция Алеппо

Согласно уточненным данным, в результате сегодняшних обстрелов со стороны курдских отрядов на фронте к северу от Алеппо в городах Мари и Аазаз были убиты двое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Сведения были предоставлены новостным каналом в Twitter (@WyvernReports). Другой источник на странице в этой соцсети (@Fox61A) подчеркивает, что среди раненых мирных жителей есть несколько детей. Напомним, сегодня на протяжении почти всего дня шли ожесточенные перестрелки между Сирийской демократической армией (SDF) и курдскими отрядами YPG с одной стороны и турецкой армией, поддерживаемой боевиками Сирийской свободной армии (ССА), — с другой. Ожесточенные столкновения также фиксировались вблизи города Дарат Изза.

Провинция Хомс

Российские ВКС возобновили бомбардировки укрепленных районов «Исламского государства»* в восточной части провинции Хомс. Как сообщает информагентство Qasioun, самолеты нанесли удары по объектам боевиков в окрестностях ключевого города Ас-Сухна и наносной станции «Т-3» к востоку от Пальмиры, а также в горах Аш-Шумария в районе между Хомсом и древним городом. Сведений о результатах боевого вылета не приводится. Напомним, основные боевые действия в настоящее время разворачиваются на востоке от поля Арак между освобожденной Пальмирой и все еще оккупированной Ас-Сухной.

Тем временем правительственная авиация нанесла несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков-исламистов недалеко от города Аль-Хула, находящегося внутри анклава вооруженной оппозиции на севере от Хомса, передает информационный канал в Twitter (@worldonalert). Этот регион входит в одну из зон безопасности, однако ВВС САР действуют в ответ на недавнюю серию интенсивных обстрелов со стороны радикалов, в ходе которых были убиты и ранены десятки сирийских военных и их союзников.

Провинция Даръа

Правительственные войска пытались провести неожиданное наступление на удерживаемый незаконными группировками город Даиль к северу от Даръа, однако нападение было отбито отрядами «Свободной армии», сообщает военный источник в Twitter (@DaughterofSyria). При этом в ходе неудачной атаки военнослужащие САА потеряли танк. Через Даиль пролегают стратегические линии поставок вооруженной оппозиции. Командование САА рассчитывало отрезать одну из линий снабжения оккупированной южной части Даръа с целью ослабить натиск боевиков в столице провинции.

Армия САР и «Хезболла» ведут контрнаступление на позиции радикалов в административном центре провинции, однако явного преимущества пока не имеет ни одна из сторон. Город по-прежнему почти надвое поделен между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Несколько дней назад, тем не менее, бойцам «Хезболлы» удалось отбить часть лагеря для беженцев в восточной части Даръа.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии и Отряды народной самообороны (YPG), пользующиеся поддержкой ВВС международной коалиции, захватили новый район в восточной части Ракки, условной столицы «Исламского государства». Так, согласно информации курдского портала ARA News, под контроль бойцов SDF и YPG перешел район Аль-Байтара. Отмечается, что в ходе противостояния были ранены и ликвидированы десятки боевиков террористической группировки, а также уничтожены два заминированных автомобиля радикалов. Кроме того, бои недавно фиксировались в районе Хеттин, который частично контролируют курды.

ВВС международной коалиции тем временем нанесли серию ударов по населенному пункту Ратла, расположенному на шоссе М-4 к югу от административного центра провинции. Об этом сообщает медиа-центр Raqqa SL. Сведений о результатах бомбардировки пока не поступало. Важно отметить, что под ударами коалиционной авиации нередко гибнут мирные жители Сирии и Ирака. Напомним, силы «Демократической армии» и коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, рассчитывают занять часть магистрали к югу от Ракки, что полностью замкнуть террористов ИГ в кольцо окружения.

Ирак

Как заявили представители командования шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», выступающего совместно с иракской армией против боевиков ИГИЛ, позиции правительственных бойцов к западу от Мосула оказались под ударами, нанесенными неизвестными самолетами, передает информационный портал Iraqi News. Бомбардировкам подверглись военные объекты формирования в районе между пригородами Таль Абта и Аддая. Другие подробности инцидента пока устанавливаются.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)