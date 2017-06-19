В Белом доме подтвердили встречу Пенса и Порошенко
В Избранное
Киев, 19 июня. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс 20 июня планирует провести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом журналистам сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Как я понимаю, с ним встретится вице-президент», — подчеркнул пресс-секретарь.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с главой США Дональдом Трампом. В ходе диалога стороны должны обсудить конфликт в Донбассе.
Комментарии