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В Белом доме подтвердили встречу Пенса и Порошенко
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В Белом доме подтвердили встречу Пенса и Порошенко

21:47  19 Июня 2017
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В Белом доме подтвердили встречу Пенса и Порошенко

Киев, 19 июня. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс 20 июня планирует провести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом журналистам сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Как я понимаю, с ним встретится вице-президент», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с главой США Дональдом Трампом. В ходе диалога стороны должны обсудить конфликт в Донбассе.

#сша #порошенко
Алексей Громов
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