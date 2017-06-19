Сирия: ООН со второй попытки доставила гумпомощь в восточную Харасту

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Дамаск, 19 июня. Гуманитарный конвой ООН доставил помощь в осажденный район восточной Харасты, расположенной в пригороде Дамаске. Как сообщается, груз был доставлен со второй попытки после обстрела конвоя.

Как сообщает пресс-служба ООН, гуманитарная помощь была доставлена в восточную Харасту, где ее получили более 11 тысяч жителей.

Конвой смог войти в город лишь со второй попытки после того, как в субботу он подвергся обстрелу. Один из водителей получил ранения и был госпитализирован.

В ООН сообщили, что при формировании конвоя количество некоторых грузов было сокращено, в частности – некоторые медицинские препараты.