Выпущенный афганскими талибами снаряд разорвался на хлопковом поле в Таджикистане

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Душанбе, 19 июня. Власти Таджикистана расследуют инцидент, связанный с разрывом артиллерийского снаряда на хлопковом поле в Фархорском районе, который был выпущен с территории Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

«Снаряд разорвался на Фархорском направлении таджикско-афганской границе, на приграничной территории на поле местного фермерского хозяйства рано утром в минувшее воскресенье. На поле никого не было, поэтому пострадавших нет», — сказал Улугходжаев.

Он также добавил, что в настоящее время рабочая группа штаба Погранвойск расследует данный инцидент. В свою очередь, официальные власти Афганистана сообщили, что снаряд может принадлежать боевикам движения «Талибан» (запрещена в РФ), которые захватили ряд приграничных с Таджикистаном кишлаков провинции Тахор.