Китай пригласил Россию участвовать в создании космической станции

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Москва, 19 июня. Пекин приглашал РФ участвовать в создании китайской околоземной космической станции, однако российская сторона пока не планирует присоединиться к проекту. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

«Да, они предлагали. Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договоренностей и планов нет», — сказал он.

Комаров добавил, что китайская околоземная станция является национальным проектом, к которому могут быть допущены и другие страны.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что Россия, Евросоюз и США будут ведущими участниками международного проекта по созданию лунной станции.