Жириновский предложил выделить в Госдуме отдельное помещение для блогеров

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Москва, 19 июня. В Госдуме прошло первое заседание Совета блогеров, созданного по инициативе депутата от ЛДПР Василия Власова. Как объяснил сам депутат, идея о создании совета пришла ему в голову после недавних парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, на которых выступила видеоблогер Саша Спилберг.

На заседание явились не все приглашенные, однако, по словам Власова, это не помешало работе совета. Как передает присутствовавший на встрече корреспондент ФАН, в заседании приняла участие дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, ведущая популярный канал в Instagram.

«Насильно никого не зову. Заставлять было бы неправильно. Многие писали, что им политика не интересна. Зато пришли многие, кого не ждал», – отметил Власов.

Присутствовавший на совете лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил масштаб современного блогерского движения. «Я тогда не мог даже предположить, что это все превратится в большое движение», – заметил он.

Жириновский предложил выделить для блогеров отдельный зал, а также выразил надежду, что однажды появится лозунг «Блогеры всех стран – объединяйтесь!».