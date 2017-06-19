Политические похороны на Даунинг-стрит, 10: сможет ли Тереза Мэй пережить парламентский позор партии

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Консерваторы провалили выборы, ни одна из партий не может сформировать новое правительство из-за нехватки голосов, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в одном шаге от отставки. Федеральное агентство новостей подводит итоги досрочных выборов в парламент Великобритании.

Еще каких-то полтора месяца назад члены Консервативной партии Великобритании обладали уверенным большинством в палате общин, а результаты соцопросов говорили о том, что партия одержит безоговорочную победу на досрочных выборах. Премьер-министр страны Тереза Мэй затеяла досрочное голосование лишь с одной целью — уничтожить соперника — оппозицию во главе с «неизбираемым» лидером лейбористов Джереми Корбином.

В начале предвыборной гонки 48% британцев действительно отдавали свои голоса консерваторам. Лишь 24% граждан отдали предпочтение лейбористам. Однако за последние шесть недель ситуация кардинально поменялась, поскольку премьер-министр допустила ряд грубых ошибок, в результате чего консерваторы потеряли 12 мест в парламенте, получив только 318 мест из 650. «Хилая» оппозиция, какой ее считала Мэй, напротив, сумела заполучить 31 дополнительный мандат. Итог один — после оглашения результатов Корбин призвал главу правительства уйти в отставку. Однако госпожа премьер-министр не спешит отдавать свое кресло пока не избранному приемнику, поскольку у нее есть поддержка Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, получившей 10 мест в британском парламенте.

Внутрипартийный развал и амбиции Мэй

По мнению политолога, независимого аналитика, советника президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергея Станкевича, Тереза Мэй, как лидер консерваторов, допустила серьезную ошибку, пойдя на досрочные выборы.

«Ее целью было усиление своих позиций в ходе переговоров об условиях Brexit. Но эффект получился обратный: партия потеряла значительную часть своих мест и вынуждена формально создавать коалицию с ирландскими юнионистами, чтобы сохранить необходимое большинство в парламенте», — комментирует для ФАН Сергей Станкевич.

Эксперт отмечает, что с созданием коалиции не должно возникнуть проблем, поскольку Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии тяготеет к консерваторам. Однако, и политический и психологический эффект от этого электорального ущерба ослабил позиции и партии консерваторов, и самой Терезы Мэй как ее лидера.

«Но, что наиболее важно, это поражение ослабит позицию Великобритании в переговорах с Евросоюзом об условиях «развода». Остается под вопросом и пребывание во главе партии и самой госпожи Мэй. Судя по тому, как развивается внутрипартийная дискуссия, Мэй все же сохранит свое лидерство и пост премьер-министра Великобритании, но только лишь потому, что у нее нет достаточно сильных соперников внутри партии», — говорит Станкевич.

Собеседник ФАН подчеркивает, что события, связанные с непрекращающимися актами терроризма, также являются дополнительными ударами по правящей партии, поскольку британцы понимают, их правительство — это сила, неспособная положить конец волне терроризма.

Судьба правительства

В британской двухпартийной политической системе консерваторы с завидной регулярностью теряют большинство в парламенте, когда население разочаровывается в тех программах и планах, которые они предлагают. Но проходят новые выборы, к власти приходит новая партия, и по традиции Великобритании лидер партии формирует кабинет министров и становится премьером. После чего королева торжественно вручает ему полномочия управления государством на период избрания.

«Эта система вполне устойчива, — считает эксперт по Великобритании, профессор, замдекана по научной работе кафедры зарубежной истории Исторического факультета МГГУ им. Шолохова Александр Орлов. — В IXX веке это были консерваторы и либералы, в XX и XXI веке — это лейбористы (социалисты). В дальнейшем эта система будет помогать удерживаться британцам на плаву и без срывов, что называется, эволюционным путем, двигаться дальше».

Когда консерваторы или лейбористы теряют власть, они тут же создают «теневое правительство» — оппозицию Ее Величества. В этом «теневом правительстве» есть и премьер и кабмин, которые внимательно следят за успехами и неудачами своих коллег, выступают в парламенте с критикой и новыми программами.

Судьба Терезы Мэй зависит от Евросоюза, Ирландии и Brexit

Как отмечает политолог Сергей Станкевич, дальнейшая судьба Терезы Мэй будет решена после того, как появятся первые значимые результаты переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Однако ключевую и негативную роль в них может сыграть Ирландия, поскольку возникновение какой-то «стены» между Ольстером — Северной Ирландией (которая остается с королевством), и остальной частью страны (которая остается в ЕС), — это очень болезненная вещь для ирландского правительства.

«В ходе дебатов об условиях проведения процедуры Brexit ситуация может сложиться так, что ирландский вопрос «подорвет» правительство консерваторов», — подчеркивает Сергей Станкевич. Если чаша весов на переговорах склонится не в пользу действующего премьер-министра, это может стать последней каплей и привести к политическим переменам, в результате которых Мэй потеряет место лидера в партии и свои правительственные позиции.

«Я не исключаю, что в конечном итоге, партия выдвинет претендента на место лидера. Им может стать бывший премьер-министр Джон Мейджор, который по-прежнему сохраняет влияние внутри Консервативной партии. Насколько мне известно, в кулуарах уже идет дискуссия по поводу возможной замены Терезы Мэй. Но пока трудно судить о том, как будет развиваться эта ситуация», — говорит Станкевич.

Напомним, что документ, положивший начало «бракоразводному процессу» между Великобританией и Евросоюзом — Brexit — подписан. Переговоры по условиям выхода страны из «евросемьи» стартовали. Как отмечают эксперты ФАН, процедуре Brexit ничто не угрожает. Остается только ожидать результатов переговоров, которые обещают быть болезненными для всех сторон.