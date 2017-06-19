Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
В Махачкале ищут злоумышленника, бросившего гранаты во двор дома полицейского
Triangle Created with Sketch.

В Махачкале ищут злоумышленника, бросившего гранаты во двор дома полицейского

21:29  19 Июня 2017
399

В Махачкале ищут злоумышленника, бросившего гранаты во двор дома полицейского

Махачкала, 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана разыскивают злоумышленника, который бросил три гранаты во двор дома в Махачкале. Об этом журналистам сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе улицы Ахметхана Султана. Согласно предварительным данным, гранаты были брошены во двор дома полицейского.

«Жертв и пострадавших нет», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, в мае в Махачкале скончался ребенок, пострадавший при взрыве гранаты.

#дагестан #махачкала
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть