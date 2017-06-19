Пропавшего 10-летнего мальчика на Урале разыскивают более 700 человек

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Касли, 19 июня. В Челябинской области более 700 человек разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика, который 14 июня уехал в библиотеку города Касли и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В поисковой операции участвуют почти 200 полицейских и более 500 волонтеров. К поискам ребенка также привлечены спасатели, авиационный отряд Росгвардии и беспилотники МЧС. Все они работают на территории более 50 квадратных километров.

В ведомстве также уточняют приметы мальчика. У него карие глаза, темно-русые короткие волосы. Ребенок был одет в оранжевую футболку, спортивные брюки с белым лампасом по бокам и темные кроссовки.

Как передает URA.RU, в последний раз Ваню К. видели 14 июня, когда он уехал из дома в школу за учебниками. Когда мальчик вовремя не вернулся, родители обратились в полицию. В библиотеке о местонахождении школьника ничего не знают. Его также не видели ни друзья, ни знакомые.