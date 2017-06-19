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ЛНР: украинские силовики обстреляли населенные пункты Фрунзе и Славяносербск
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ЛНР: украинские силовики обстреляли населенные пункты Фрунзе и Славяносербск

21:25  19 Июня 2017
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ЛНР: украинские силовики обстреляли населенные пункты Фрунзе и Славяносербск

Луганск, 19 июня. Минувшим днем подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по населенным пунктам Фрунзе и Славяносребск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня в 13:35 киевскими силовиками обстрелян населенный пункт Фрунзе и позиции Народной милиции в районе этого населенного пункта. Также обстрелу подвергся населенный пункт Славяносербск. В результате обстрелов никто не пострадал», — сказал подполковник.

В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибра 120-мм, а также автоматические станковые гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

#всу #донбасс #лнр #луганск
Алексей Громов
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