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СМИ назвали имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне
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СМИ назвали имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне

21:03  19 Июня 2017
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СМИ назвали имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне

Лондон, 19 июня. Исполнителем теракта у мечети в Лондоне был 47-летний Даррен Осборн. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Напомним, в ночь на 19 июня белый фургон наехал на толпу людей, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. Прохожие схватили водителя и передали его полицейским. После этого глава Мусульманского Совета Великобритании Харун Хан заявил, что совершивший наезд на людей в столице Соединенного Королевства действовал осознанно и руководствовался исламофобскими настроениям.

Алексей Громов
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