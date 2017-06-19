Стало известно, когда США и Турция обсудят поставки вооружения курдам в Сирии

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Вашингтон, 19 июня. Главы военных ведомств США и Турции на следующей неделе обсудят поставки вооружений курдским отрядам в Сирии для борьбы с боевиками «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ). Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«Секретарь (министр обороны США Джеймс) Мэттис снова встретится со своим турецким партнером (министр обороны Турции Фикри Ышык) в Европе и они обсудят это», — сказал Данфорд.

Ранее в СМИ сообщалось, что США до сих пор поставляют оружие для борьбы с ИГ* членам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD). Как передавало турецкое агентство Anadolu, в контролируемые ими районы Сирии за 10 прошедших дней прибыли 130 фур с вооружением.

* Организация запрещена на территории РФ.