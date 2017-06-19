В Массачусетсе полицейские оцепили торговый центр из-за вооруженного мужчины

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Вашингтон, 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки оцепили торговый центр в штате Массачусетс после поступивших сообщений о вооруженном мужчине.

Инцидент произошел в городе Согас. Согласно о предварительной информации, полицейские задержали 16-летнего подростка, который проник в спортивный магазин и украл огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Соединенного Королевства закрыла спортивный центр в Лондоне из-за сообщений о вооруженном посетителе.