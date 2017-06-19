Куба изучает возможность введения контрмер на санкции США

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Вена, 19 июня. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что Гавана изучает возможность введения контрмер в связи с новой политики США в отношении Кубы. Об этом Парилья заявил в ходе пресс-конференции в Вене.

Ранее власти США ввели санкции в отношении Кубы. Президент США Дональд Трамп отменил соглашение с Кубой, заключенное его предшественником Бараком Обамой, по нормализации отношений с Гаваной.

«Необходимо подождать, пока правительство США объявит регламент по внедрению этих мер, прежде чем выражать мнение об их перспективах» — сказал Парилья.

Он также добавил, что Гавана готова продолжить уважительный и адекватный двусторонний диалог с Вашингтоном, однако категорически отвергает меры, которые намереваются ввести США, так как это будет нарушением международного законодательства.