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Политика
Куба изучает возможность введения контрмер на санкции США
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Куба изучает возможность введения контрмер на санкции США

20:48  19 Июня 2017
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Куба изучает возможность введения контрмер на санкции США

Вена, 19 июня. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что Гавана изучает возможность введения контрмер в связи с новой политики США в отношении Кубы. Об этом Парилья заявил в ходе пресс-конференции в Вене.

Ранее власти США ввели санкции в отношении Кубы. Президент США Дональд Трамп отменил соглашение с Кубой, заключенное его предшественником Бараком Обамой, по нормализации отношений с Гаваной.

«Необходимо подождать, пока правительство США объявит регламент по внедрению этих мер, прежде чем выражать мнение об их перспективах» — сказал Парилья.

Он также добавил, что Гавана готова продолжить уважительный и адекватный двусторонний диалог с Вашингтоном, однако категорически отвергает меры, которые намереваются ввести США, так как это будет нарушением международного законодательства.

#сша #куба
Алексей Громов
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