Великобритания и ЕС согласовали даты и приоритеты переговоров по Brexit
Лондон, 19 июня. Евросоюз и Великобритания согласовали даты, организацию и приоритеты двухлетних переговоров по Brexit. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС по выходу Соединенного Королевства из союза Мишель Барнье.
«Мы согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров», — сказал он.
По его информации, стороны намерены посвятить переговорам одну неделю каждого месяца. Спустя определенное время Брюссель и Лондон перейдут к новому этапу, если Совет ЕС отметит прогресс в их диалоге. Центральной темой второго этапа станут будущие отношения Евросоюза и Великобритании.
«Я убежден, что новое партнерство сможет способствовать стабильности (в отношениях), — резюмировал Барнье.