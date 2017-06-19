Великобритания и ЕС согласовали даты и приоритеты переговоров по Brexit

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Лондон, 19 июня. Евросоюз и Великобритания согласовали даты, организацию и приоритеты двухлетних переговоров по Brexit. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС по выходу Соединенного Королевства из союза Мишель Барнье.

«Мы согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров», — сказал он.

По его информации, стороны намерены посвятить переговорам одну неделю каждого месяца. Спустя определенное время Брюссель и Лондон перейдут к новому этапу, если Совет ЕС отметит прогресс в их диалоге. Центральной темой второго этапа станут будущие отношения Евросоюза и Великобритании.