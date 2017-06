Ужас с неба: начиненные взрывчаткой дроны ИГИЛ могут нести смерть по всему миру

В Избранное

Скопировать

США и их союзники, действующие на Ближнем Востоке и по всему миру, все чаще сталкиваются с передовыми системами, такими как беспилотные самолеты, самодельные взрывные устройства (СВУ) и другие виды оружия, которые создаются повстанческими и террористическими группировками, такими как ИГ* (запрещено в России). Однако у Пентагона на данный момент нет эффективного и не слишком затратного способа противодействия таким системам. Высокий коэффициент затрат неизбежно становится преимуществом для врага.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Дейва Маджумдара (Dave Majumdar) «Причины, по которым ИГИЛ* можно считать одной из опаснейших террористических организаций в мире (подсказка: другие будут использовать их тактику)». «All the Terrifying Ways ISIS Is Dangerous (Hint: Others Will Use Their Tactics)). Статья опубликована 18 июня в издании The National Interest.

Иракские силы и их американские советники столкнулись с рядом новейших систем, взятых на вооружение террористами, во время борьбы с ИГИЛ за город Мосул.

«Когда я прибыл сюда восемь месяцев назад, возможности бойцов ИГИЛ были очень большими. У них были самодельные взрывные устройства, платформы UAS (беспилотная авиационная система), а также платформы, используемые с закрытой огневой позиции. Кроме того, у них было много людей», — сказал 14 июня журналистам генерал-майор Джо Мартин, командующий сухопутными войсками объединенного командования коалиции.

«Но со временем мы лишили их многих из этих возможностей. И этих возможностей у них остается меньше и меньше, в том числе из-за сокращения количества их бойцов», — отметил генерал Мартин.

Из-за создавшейся угрозы американская армия и иракские вооруженные силы специально проводили исследования, чтобы пресечь возможности ИГИЛ по использованию воздушных самодельных взрывных устройств, а также беспилотных летательных аппаратов, способных сбрасывать боеприпасы.

«Этих особых возможностей не было в Западном Мосуле довольно долго, — отметил Мартин. — Но теперь они появились, и произошло это потому, что мы поставили перед собой цель лишить ИГИЛ этих средств. Помимо этого, иракские вооруженные силы помогают нам в этой работе, и силы безопасности Ирака научились сами защищаться от подобных угроз. Поэтому сейчас это не более, чем неудобство».

Тем не менее ИГИЛ оказалось умелым и безжалостным противником, который прибегал к тому, о чем в современном военном деле никто не слышал, вынужден был признать высокопоставленный военный.

«Они прибегали к тактике, которую мы никогда раньше не видели. Я служу в армии 31 год, но я никогда не встречал такого противника, — сказал Мартин. — И я никогда не читал, чтобы кто-нибудь так использовал население в своих целях, как это делали они. И все же на всей восточной и западной сторонах иракцы проявили исключительную выдержку, проводя четкую грань между гражданскими и врагами, с которыми им пришлось сталкиваться».

Кроме того ИГИЛ прослыло не только варварской, но и «находчивой» террористической организацией. В ходе войны выяснилось, что «Исламское государство»* разрабатывает и создает собственное оружие.

«По мере освобождения нами районов мы понимаем, что ИГИЛ оказалось очень находчивым в создании собственного оружия: они изобрели много видов оружия разных типов, — отметил Мартин. — Это помогло нам предугадать, что нас ожидает впоследствии в тех местах, куда мы направляемся. И, конечно, мы делимся этой информацией с нашими партнерами и членами коалиции для того, чтобы они также были как можно лучше информированными. Не спорю, ИГИЛ было изобретательно, но, несмотря на это и несмотря на злые намерения, которые скрывались за созданием этого оружия, они не смогли победить».

Но, как отметил Мартин, оружие, тактика и методы, применяемые ИГИЛ, с большой вероятностью будут применяться везде, где США ведут боевые действия.

Дэн Гур, аналитик Института Лексингтона, писал, что ИГИЛ научилось применять преимущества и возможности беспилотников для достижения своих целей.

«Технологии, к которым дают доступ летающие дроны, продолжают стремительно развиваться, их камеры становятся все компактнее и делают все более четкие фотографии, — отметил Гур, — одновременно растет количество целей, для достижения которых можно использовать эти технологии».

«Удобно расположившись в своих подземных командных центрах, командиры ИГИЛ могут отслеживать передвижения вооруженных сил Ирака и курдов в режиме реального времени. Впервые за всю историю террористы способны управлять своими собственными воздушными силами», — предупредил аналитик.

Более того, ИГИЛ, как и любая другая террористическая организация, в будущем сможет использовать новые технологии для транспортировки оружия массового поражения, например, химического или биологического.

«Также не стоит забывать, что ИГИЛ сможет превратить маленькие безобидные беспилотники в летающие самодельные взрывные устройства, — пишет Гур. — ИГИЛ уже использовало квадрокоптеры, чтобы с их помощью сбрасывать гранаты на иракские войска, а руководство исламистов уже обсуждало возможность применения дронов для транспортировки химического оружия».

Противостоять этим маленьким беспилотным устройствам не так-то просто. На сегодняшний день военным приходится использовать Raytheon’s Stinger (зенитное управляемое ракетное оружие), каждый выстрел из которого обходится приблизительно в 40 тысяч долларов — и все это ради того, чтобы сбить дрон, который стоит не больше 200 долларов. Звучит безумно. Поэтому сегодня разработчики стараются найти более дешевое решение данной проблемы.

«Молниеносный ответ рынка на внезапную острую необходимость в технологиях противостояния дронам был поразителен, — написал Гур. — Угроза беспилотников возникла внезапно и выросла очень быстро. К счастью, средства, способные противостоять этой угрозе, появляются приблизительно с такой же скоростью».

Сегодня нашей главной целью является снижение коэффициента затрат до разумного уровня — результат должен оправдывать средства. Применение ракеты стоимостью 1,4 млн долларов для уничтожения дрона за 200 долларов — самое настоящее безумие.

* Организация запрещена на территории РФ.