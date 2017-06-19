Глупость или предательство: зачем Явлинскому кампания за вывод российских войск из Сирии

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Глава и основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский предлагает демилитаризировать Россию. Сегодня он отправился в Рязань, чтобы начать сбор подписей за вывод российских войск из Сирии. Акция получила официальное название — «Время вернуться домой». Многие простые граждане и эксперты, впрочем, уже называют ее сбором подписей в поддержку запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Явлинский прямо называет сирийскую войну бессмысленной «авантюрой» и пустой тратой денег. По утверждению главы «Яблока», на военную кампанию Россия потратила 100 миллиардов рублей. Эти деньги, считает Явлинский, гораздо лучше было бы пустить на развитие гражданской инфраструктуры, увеличение финансирования высших учебных заведений и социальные пособия.

Как отнесутся жители Рязани к призыву поставить свою подпись под листом с требованием вывести Россию из сирийской войны, еще не известно. В любом случае, Явлинский планирует продолжить сбор подписей еще в 50 городах Российской Федерации. Данная акция, настаивает он, является началом его предвыборной кампании.

Пока социальные сети отнеслись к начатому Явлинским сбору подписей крайне негативно. Так, услышав о предложении главы «Яблока», один из пользователей Twitter заявил, что с тем же успехом Явлинский мог бы начать сбор подписей в поддержку «Исламского государства»*.

Явлинский начал сбор подписей в поддержку запрещенного в России Исламского государства (ИГ). @yabloko — Aleksandr Nagovitsyn (@ANagovitsyn) June 19, 2017

В Facebook, в комментариях под записью самого Явлинского, политику напомнили, что, если мы сейчас выведем войска из Сирии, то ИГ придет на Кавказ, Таджикистан и Узбекистан: «Нам из Сирии нельзя уходить, наоборот, надо наращивать военное присутствие на этих территориях. Чтобы в России, да и в Европе, жилось тихо и спокойно».

Главе Центра политической информации Алексею Мухину трудно себе представить, почему Явлинский отважился на подобную акцию. Скорее всего, он просто считает, что пиар не может быть черным. «Уж точно, как неглупый человек, он должен понимать, что вряд ли жители Российской Федерации одобрят эту его абсурдистскую шутку. После того, как он предложит кому-то в Рязани или где-либо еще фактически сдаться террористам, впору ожидать, что в Явлинского полетят гнилые яйца», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Печально, что лидер российской политической партии де-факто выступает сейчас на стороне ИГ. Явлинский ведет себя вполне в духе тех же США, которые сбили сирийский самолет, выполняющий боевую задачу против сил международного терроризма. Хорошо, зная Явлинского и других руководителей «Яблоко», в этом нет ничего удивительного. Удивительно другое: почему Григорий Алексеевич надеется, что эта акция будет иметь успех. Год за годом «Яблоко» теряет свои позиции на российской политической арене именно из-за таких вот бессмысленных авантюр», — заявил Мухин.

Действительно, Явлинский не единственный представитель «Яблока», склонный к таким одиозным перфомансам. Для примера тут можно вспомнить главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина. Он, как кажется, действует на нервы даже уже своим товарищам по партии. Регулярно они обвиняют его в почти клинической склонности к самопиару. Последний раз политик засветился в СМИ не далее как в этом июне. Тогда он устроил несанкционированный митинг у здания Госдумы в Москве. Намеренно разжигая страсти, Митрохин превратил митинг в провокацию. По его вине под стражей оказались 10 человек, в том числе и женщина-инвалид. Между тем, будучи особо близким к Явлинскому человеком, сам Митрохин, по-видимому, намерен продолжать в том же духе.

«Создается впечатление, что все эти ребята начинают намеренно действовать как можно более абсурдно. Может быть, это политический заказ из-за рубежа. Я помню, как в 90-е Явлинский фактически излагал в Госдуме программу Госдепа США. Но, может быть, их логика такова: чем хуже обвинения, тем громче они звучат. Прекратить операцию ВКС РФ в Сирии — значит, отступить и вернуть все на круги своя. Ранее международная коалиция, собравшаяся под эгидой США, не только не прекратила деятельность ИГ в Сирии, но способствовала тому, чтобы данная организация выросла до своих нынешних размеров. Если РФ перестанет бороться с ИГ, то террористы быстро восстановят свои позиции. То, что предлагает Явлинский, — это или глупость, или предательство», — подводит итог Мухин.

* Организация запрещена на территории РФ.