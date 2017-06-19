Коалиция США отказалась раскрывать подробности передислокации самолетов в Сирии

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Вашингтон, 19 июня. Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция не хочет раскрывать детали передислокации своих самолетов в Сирии. Об этом журналистам в понедельник рассказал представитель коалиции.

«По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская сторона хочет учесть «известные угрозы» на территории Сирийской Арабской Республики.