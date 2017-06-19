МИД РФ подтвердил дату переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 19 июня. Астанинские переговоры по урегулированию ситуации в Сирии запланированы на 4–5 июля. Об этом сообщили в МИД РФ.

«По уточненной информации, встреча по Сирии в Астане на сегодняшний момент запланирована на 4–5 июля», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что участники очередных межсирийских переговоров Астане планируют обсудить документы, посвященные зонам деэскалации на территории САР. Об этом сообщал официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.