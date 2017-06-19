МИД РФ подтвердил дату переговоров по Сирии в Астане

МИД РФ подтвердил новый раунд переговоров по Сирии в Астане
В Избранное
Москва, 19 июня. Астанинские переговоры по урегулированию ситуации в Сирии запланированы на 4–5 июля. Об этом сообщили в МИД РФ.
«По уточненной информации, встреча по Сирии в Астане на сегодняшний момент запланирована на 4–5 июля», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что участники очередных межсирийских переговоров Астане планируют обсудить документы, посвященные зонам деэскалации на территории САР. Об этом сообщал официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Комментарии