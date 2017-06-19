В МИД РФ рассказали, к чему приведет отказ от соглашений по Донбассу

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Москва, 19 июня. Опасно потакать политическим играм, которые ведут украинские власти. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, который прокомментировал последние высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Разрушив минскую конструкцию, Киев, по сути, может создать своего рода «прецедент неисполнения» зафиксированных обязательств. Такая позиция Украины не дает никаких гарантий относительно того, что новые соглашения не постигнет та же учесть», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что возможности минского формата переговоров по Донбассу ограничены.