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Телескоп «Кеплер» обнаружил десять возможных «двойников» Земли‍
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Телескоп «Кеплер» обнаружил десять возможных «двойников» Земли‍

20:16  19 Июня 2017
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Телескоп «Кеплер» обнаружил десять возможных «двойников» Земли‍

Москва, 19 июня. Космический телескоп «Кеплер» обнаружил десять ранее неизвестных потенциальных «двойников» Земли в созвездиях Лебедя и Лиры и около двух сотен других экзопланет. Об этом сообщает NASA.

«Команда космического телескопа Кеплер опубликовала каталог, в котором представлены 219 новых объектов-кандидатов в экзопланеты, 10 из которые по размеру схожи с Землей и находятся в «зоне жизни», то есть на таком расстоянии от звезды, где вода может находиться в жидком виде на поверхности планеты», — говорится в сообщении.

Ближайшим космическим объектом с похожей структурой оказалась неподтвержденная планета KY.7711. Однако пока неизвестно, возможна ли на ней жизнь. 

Стоит отметить, что, телескоп «Кеплер» был запущен в 2009 году. Его главной задачей является поиск экзопланет.

#nasa #кеплер
Алексей Громов
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