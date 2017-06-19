Пассажирам, пострадавшим при столкновении поездов в Москве, выплатят до 2 млн рублей

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Пассажиры скоростного поезда «Стриж», столкнувшегося с электричкой на Курском вокзале в Москве, могут получить страховые выплаты размером до 2 млн рублей. Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

По его словам, пострадавшие пассажиры «Стрижа» могут обратиться для страховых выплат в компанию «Согаз», пассажиры электрички — в «АльфаСтрахование». Им необходимо иметь заявление, удостоверяющий личность документ, документ от перевозчика о ЧП и медицинское заключение со списком диагностированных травм. В зависимости от их тяжести и будет определена сумма выплаты.

«Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 2 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы», — сказал он.

Президент НССО добавил, что суммы компенсаций за несколько травм могут суммироваться.