Сирия сегодня: спасение пилота Су-22, Мэй испугалась, коалиция и США прячутся от российских ПВО

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Сирия сегодня, 19 июня. Сирийские военные спасли полковника Али Фахеда — пилота сбитого Су-22 ВВС Сирии; Россия вышла из меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии; Тереза Мэй испугалась последствий; коалиция увела свои самолеты подальше от российских ПВО.

Спасение сбитого летчика

Сирийские военные спасли полковника Али Фахеда — пилота самолета ВВС Сирии, сбитого возглавляемой США международной коалицией.

Ранее появилась информация, что истребитель Су22 сирийских ВВС был сбит накануне самолетом коалиции. Военное руководство коалиции заявило, что сирийский Су-22 якобы наносил бомбовые удары по войскам оппозиции в районе Ракки.

«Сирийские военные обнаружили и спасли летчика сбитого самолета. Сейчас полковник Фахед находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — цитирует РИА новости информацию, полученную от источника в Сирии.

По данным источника, полковника Али Фахеда нашли примерно в 30 километрах южнее Ракки. Спасательная операция осложнялась тем, что место приземления сирийского пилота оказалось в непосредственной близости от позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*), боевики которой также искали сбитого летчика.

Командование Сирийской арабской армии (САА) заявило, что сбитый Су-22 участвовал в операции против ИГ, и обвинило коалицию в пособничестве террористам.

Действия коалиции поверг острой критике и глава российского МИД Сергей Лавров. Лавров заявил, что войска коалиции и США должны уважать суверенитет Сирии и координировать свои действия с официальным Дамаском, как это делают РФ, Иран и Турция.

Мэй испугалась последствий для коалиции в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжить взаимодействие с военными возглавляемой США коалиции во время действий в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Существует соглашение по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, и это соглашение продолжает действовать», — заявила Мэй журналистам, призвав стороны координировать свои действия, чтобы «снизить риск недопонимания».

Отметим, Великобритания входит в возглавляемую Соединенные Штаты коалицию из более чем 60 стран, которая без разрешения официального Дамаска и без санкции Совбеза ООН ведет в Сирии боевые действия против «Исламского государства»*.

Ранее Минобороны России заявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это решение российских военных стало следствием инцидента, во время которого самолет сил коалиции сбил истребитель ВВС Сирии в районе Ракки.

В российском военном ведомстве расценили эти действия «как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», подписанного 20 октября 2015 года. В Минобороны РФ также охарактеризовали инцидент как прямую военную агрессию в отношении Сирии.

Российское военное командование также заявило, что отныне российские силы ПВО, дислоцированные в Сирии, будут отслеживать все самолеты, которые окажутся в районах военных операций РФ.

От греха подальше

Возможно, недвусмысленное предупреждение российских военных сыграло роль в решении возглавляемой США коалиции передислоцировать свои самолеты, находящиеся в Сирии. Как заявил представитель командования коалиции, это сделано в связи с последними инцидентами, к которым относится и история со сбитым Су-22 ВВС Сирии.

«В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми Башаром Асадом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры и приняли решение изменить местоположение наших самолетов в Сирии», — заявил представитель коалиции.

По словам военного, это сделано для того, чтобы коалиция во главе с США продолжила борьбу с запрещенной в РФ группировкой ИГ, не подвергая опасности свои экипажи.

* Организация запрещена на территории РФ.