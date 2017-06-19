Красноярские кардиохирурги пересадили сердце мужчине с редкой группой крови, шансы найти донора равнялись нулю

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Проблемы с сердцем у красноярца Андрея Ельцова возникли четыре года назад. Сердечная недостаточность развивалась быстро. Сердце достигло огромных размеров, но фактически не работало. Андрей мог умереть в любой момент. Ситуация осложнялась тем, что у больного была редкая, четвертая, группа крови с отрицательным резус-фактором, встречающаяся лишь у 8% населения мира. Шансы найти донора стремились к нулю. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Четыре года назад врачи поставили Андрею Ельцову диагноз — дилатационная кардиомиопатия. При этом заболевании происходит растяжение полостей сердца больного. По статистике, более пяти-шести лет такие пациенты не живут. Единственный выход — пересадка сердца.

«До 42 лет я даже не знал, где это сердце находится. А в феврале 2013 года перенес грипп на ногах. И тут началось. Стали мучать сильные отеки: живот вздулся, ноги-руки опухли, пожелтел весь. Первоначально в поликлинике мне поставили диагноз «цирроз печени». В мае первый раз попал в больницу, тогда-то и выяснилось, что печень совсем не при чем, а виною всему сердце. Начали лечить. Сначала периодически ложился в стационар на капельницы. Прокапают, вроде полегче становится. А в прошлом году установили кардиостимулятор, поскольку «мотор» уже совсем не работал», — рассказал корреспонденту ФАН Андрей Ельцов.

Чтобы мужчина дожил до пересадки сердца, ему имплантировали трехкамерный кардиостимулятор-дефибриллятор: один электрод вживили в правое предсердие, еще два — в правый и левый желудочки. Если сердце останавливалось, девайс его автоматически запускал. Тогда же его поставили в лист ожидания на трансплантацию.

«Я в списке был самым первым, но из-за редкой группы крови пришлось ждать более года», — вспоминает Андрей.

По словам оперировавшего его врача, заведующего отделением кардиохирургии Красноярской краевой клинической больницы Андрея Пустовойтова, пациент поступил в клинику в очень тяжелом состоянии.

«У него была крайняя степень сердечной недостаточности. Мы переживали, что если в самые короткие сроки не удастся подобрать донора, он погибнет. В этом и была сложность ситуации. Все камеры его сердца были растянуты, само оно увеличилось раза в два по сравнению с нормой. А сократительная функция была значительно снижена, сердце перестало исполнять функции насоса — качать кровь, нормального давления в тканях тоже не было, — пояснил ситуацию Андрей Пустовойтов. — В связи с этим страдали все основные органы: была нарушена работа почек, печени, селезенки, было повышено давление в системе легочной артерии. Пациент страдал от массивных отеков. Жидкость была и в плевральных полостях, и в животе, и во всех серьезных полостях сердца. Мужчина задыхался. Если бы не нашелся донор, он бы и года не прожил».

Когда Ельцовым позвонили и сообщили, что можно приезжать в больницу на операцию, они сначала не поверили своему счастью.

«Когда шел на операцию, не волновался, поскольку был уже третьим пациентом, кому красноярские врачи трансплантировали сердце, и успел пообщаться с теми, кому делали операцию до меня. Во врачах я был уверен на 100%», — вспоминает Андрей.

Четырехчасовая операция прошла в штатном режиме. Через два часа после трансплантации Андрей уже сам дышал и в палату реанимации переводился на самостоятельном дыхании. Сейчас он идет на поправку.

«Все основные параметры, по которым мы судим о состоянии пациента, в норме. Все идет по плану. Никакого риска отторжения сердца нет. Все явления сердечной недостаточности регрессируют. Настроение у Андрея хорошее. Состояние пациента мы контролируем, через неделю делаем биопсию, — сказал кардиохирург. — Думаю, что недели через две будем решать вопрос о его выписке. В течение года он будет у нас на контроле. При хорошем развитии ситуации где-нибудь через полгода он сможет выйти на работу».

При этом завотделением подчеркнул особую значимость развития данной высокотехнологичной медицинской помощи для столь отдаленного региона: всех нуждающихся в операции в Москву не направишь, а потребность большая — до 100 трансплантаций в год. Отметим, что операции по пересадке сердца для пациентов бесплатны, выполняются по федеральным квотам.