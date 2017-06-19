Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: в ООН заявили о риске эскалации конфликта после инцидента с правительственным Су-22
Triangle Created with Sketch.

Сирия: в ООН заявили о риске эскалации конфликта после инцидента с правительственным Су-22

19:52  19 Июня 2017  /обновлено: 20:26  19 Июня 2017
989

Сирия: в ООН заявили о риске эскалации конфликта после инцидента с правительственным Су-22

Нью-Йорк, 19 июня. В ООН не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому истребителю Су-22, однако данный инцидент может привести к эскалации сирийского конфликта в Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте», — пояснил Дюжаррик.

Он также добавил, что подобные инциденты являются неуместными, когда продолжается борьба с террористическими группировками в Сирии. Кроме того, подобные случаи не соответствуют цели всеобъемлющего политического решения конфликта в Сирии.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

#сирия #оон
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть