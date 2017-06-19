Сирия: в ООН заявили о риске эскалации конфликта после инцидента с правительственным Су-22

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Нью-Йорк, 19 июня. В ООН не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому истребителю Су-22, однако данный инцидент может привести к эскалации сирийского конфликта в Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте», — пояснил Дюжаррик.

Он также добавил, что подобные инциденты являются неуместными, когда продолжается борьба с террористическими группировками в Сирии. Кроме того, подобные случаи не соответствуют цели всеобъемлющего политического решения конфликта в Сирии.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.