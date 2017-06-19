Пентагон заявил о нежелании США устраивать конфликты в Сирии

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Вашингтон, 19 июня. США не стремятся к возникновению конфликтов в Сирии, однако они готовы защищать себя и партнеров, если возникнет угроза. Об этом заявил сегодня официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса, Пентагон в курсе заявления Минобороны РФ о том, что Россия будет брать на сопровождение средствами ПВО самолеты и беспилотники международной коалиции западнее Евфрата в Сирии.

«Мы не стремимся к конфликту ни с одной стороной в Сирии, кроме (запрещенной в РФ организации) «Исламского государства»*. Тем не менее мы без сомнения будем защищать себя и своих партнеров в случае возникновения угрозы», — цитирует представителя Пентагона газета «Вашингтон экзаминер».

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в небе над Сирией любые объекты западнее реки Евфрат будут восприниматься как воздушные цели и приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО.

* Организация запрещена на территории РФ.