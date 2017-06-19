В Сирии и во всем мире: как российские моряки получили уникальный боевой опыт

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Военнослужащие РФ стали обладателями уникального боевого опыта в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом шла речь на торжественной церемонии выпуска свыше 500 курсантов и офицеров Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ), которая прошла 17 июня на Якорной площади Кронштадта.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, перед выпускниками выступил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв. Военачальник особо отметил, что выпускники приходят служить на флот, история которого пишется ежедневно. Королев обратил внимание, что это флот, который получил уникальный боевой опыт уже в наши дни, когда всему миру была доказана готовность в кратчайшие сроки выполнить боевой приказ в любой точке Мирового океана.

«В этой связи напомню вам, что настоящей проверкой на зрелость и профессионализм стал поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море. Впервые в новой истории Военно-Морской Флот России принял участие в боевых действиях против террористических группировок на территории Сирии. По единому замыслу и плану действовали корабли и морская авиация, что позволило успешно поразить объекты террористов. Этот боевой опыт проанализирован и включен в программы обучения и подготовки ВМФ. История отечественного военно-морского искусства пополнилась еще одной важнейшей страницей», — сообщил адмирал.

О слаженности действий российских военных в ходе сирийской операции в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев. В этом плане можно отметить несколько позиций. По словам эксперта, это организация системы противовоздушной обороны вдали от своих баз, на далеких театрах военных действий.

Во-первых, отмечает эксперт, это переброска, размещение военных и техники, а также несение боевого дежурства на совершенно новом, неприспособленном для этого месте. Во-вторых, это ведение самостоятельных боевых операций, в числе которых и операции авиационного прикрытия, бомбометание, разведка, целеуказание.

«И взаимодействие видов вооружённых сил: Военно-морского флота, ВКС и Сил специальных операций. Это все проводится в едином комплексе, во взаимодействии, по единому замыслу, расчету времени», — подчеркнул Айтеч Бижев.

По словам генерал-лейтенанта, эти операции очень сложные. К примеру, это операции по обнаружению в пустыне боевиков, к чему подключается и космическая и агентурная разведка. Также стоит отметить возросшую эффективность применения беспилотных средств в текущем режиме времени, чтобы можно было корректировать данные разведки, что важно при перемещении объекта.

«Это все показывает возросшую эффективность всех видов вооружённых сил, родов войск и всевозможных служб. Это полнофункциональная масштабная локальная группировка. Она небольшая, но выполняла очень важные задачи», — подытожил Айтеч Бижев.

Напомним, что в начале июня российские военные провели успешный пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). В районе Пальмиры был обнаружена контингент боевиков, которые отступили из Ракки. Ракеты были запущены с фрегата «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар», которые дислоцировались в восточной части Средиземного моря. Целью стали террористы и военная техника боевиков.

В настоящее время на страже мира также стоят российские системы ПВО. Так, средства российских ПВО будут сопровождать самолеты и беспилотники международной коалиции во главе с США западнее Евфрата в Сирии, где действуют ВКС РФ. Об этом заявили в Минобороны России после уничтожения авиацией коалиции истребителя Су-22 ВВС Сирии.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — сообщил в Минобороны РФ.

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил сирийский Су-22 в районе Табки 18 июня. В Совете Федерации РФ назвали инцидент провокацией в адрес России.

* Организация запрещена на территории РФ.