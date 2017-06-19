Коалиция США сочла «благоразумной» передислокацию своих самолетов в Сирии

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Вашингтон, 19 июня. Американская сторона приняла решение передислоцировать свои самолеты в Сирии после столкновений с российскими и сирийскими силами. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Вашингтон надеется обеспечить безопасность экипажей и учесть «известные угрозы на пространстве поля боя».

«Линия по предотвращению конфликтов доказала свою эффективность в снижении вероятности стратегических просчетов и деэскалации напряженных ситуаций», — цитирует его слова «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что авиация международной коалиции сбила самолет ВВС Сирийской Арабской Республики.