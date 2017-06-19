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Спорт
Германия с трудом одолела Австралию в матче Кубка конфедераций
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Германия с трудом одолела Австралию в матче Кубка конфедераций

19:55  19 Июня 2017  /обновлено: 20:21  19 Июня 2017
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Германия одолела Австралию на Кубке конфедераций

Сочи, 19 июня. Сборная Германии одержала победу над сборной Австралии на Кубке конфедераций. Встреча национальных команд на сочинском стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:3.

Немецкая сборная забила гол уже на пятой минуте — отличился нападающий Ларс Штиндль. Австралийцы сравняли счет на 41-й минуте благодаря полузащитнику Тому Рогичу. Не прошло и трех минут, как в ворота австралийского голкипера Мэттью Райана назначили пенальти, которое реализовал Юлиан Дракслер.

Во втором тайме забили голы немецкий полузащитник Леон Горетцка (48-я минута) и австралийский нападающий Томи Юрич (56-я). Действующие чемпионы мира в итоге не без труда одолели соперника.

Алексей Громов
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