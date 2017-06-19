Советник Трампа рассказала, к чему приведет расследование дела о «вмешательстве РФ» в выборы

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Вашингтон, 19 июня. Расследование дела о так называемом «вмешательстве России» в выборы в США может обойтись американцам в десятки миллионов долларов. Так считает советник президента Соединенных Штатов Америки Келлиэнн Конуэй.

«Мы начинаем пускать на ветер с этим делом десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Если там есть что расследовать, то хотелось бы об этом услышать», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, режиссер Оливер Стоун раскритиковал США за «демонизацию» России.