Шурыгин о сбитом Су-22: сирийская кампания разворачивается на земле, где Дамаск обыгрывает Вашингтон

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Ситуация в Сирии становится все более напряженной. По мере развития операций сирийской правительственной армии, направленных на установление контроля над территорией провинции Ракка, отношения между лагерями противников «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) продолжают закономерно накаляться. Перспектива успешного продвижения Сирийской арабской армии (САА) к Евфрату в районе Ракки уже не выглядит оторванным от реальности допущением, что вызывает соответствующую реакцию Соединенных Штатов, пытающихся с помощью контролируемых Вашингтоном формирований курдов и «умеренной оппозиции» притормозить отряды Асада и его союзников. А когда это не удается (а это не удается), американцы переходят к прямому вооруженному противостоянию с САА.

Ставки растут

Началось это далеко не сегодня. Достаточно вспомнить майский налет ВВС США на колонну проправительственных сил под Ат-Танфом и апрельский удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Шайрат». Но именно сейчас, после выхода сирийских войск и ополченцев к границе с Ираком, а также на фоне успешных действий САА к югу от Ракки, американцы решили поднять ставки.

18 июня истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии возле Ат-Табки был внезапно атакован и сбит американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet. Американские летчики получили возможность впервые за 18 лет нанести на борт своей машины отметку о воздушной победе. В штабе же американской коалиции флегматично сообщили, что «сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

В качестве повода для уничтожения Су-22 американцы упомянули атаку сирийским самолетом позиций проамериканских так называемых Сирийских демократических сил (SDF). Также в центральном командовании США подчеркнули, что действия F/A-18E Super Hornet оправдываются «правилами применения вооружения и коллективной самообороны». Дамаск на это возмущенно ответил, что сбитый Су-22 атаковал не Сирийские демократические силы, а отряды ИГ. И раз американцы этому решили воспрепятствовать, стало быть, они действуют в интересах террористов.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Соединенные Штаты должны согласовывать любые действия в Сирии с правительством Башара Асада, а также «в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии». Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на действия американских «партнеров» не столь дипломатично. В своем микроблоге он написал: «Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая «оборона»? Ракка — сирийский город, не американский». Похожую позицию озвучил и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, объявивший следующее: «Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам».

После этого все стали напряженно ждать действий Минобороны РФ, однако первыми Вашингтону дали ответ сирийские военные. В первой половине дня 19 июня, несмотря на явную опасность новых агрессивных действий со стороны ВВС США, сирийцы заняли Русафу, заполучив таким образом в свои руки важную дорожную развязку к югу от Ракки. Теперь перед САА открылась дорога как в сторону Ефрата, так и на Дейр эз-Зор…

Взаимодействие с США прекращено

Во второй половине дня министерство обороны Российской Федерации ожидаемо подтвердило, что уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — это циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Более того, неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства-члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике. Важный момент: командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушным командованием авиабазы «Эль-Удейд» и авиабазы «Хмеймим» для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Наконец, самое важное: «Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением информации о его результатах и принятых мерах». Кроме того, в министерстве добавили, что любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, то есть в районах выполнения боевых задач российской группировки в небе Сирии, будут сопровождаться российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей.

Столь резкое заявление некоторые в России восприняли как знак того, что РФ и США оказались чуть ли не на грани войны. Однако первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что Россия не намерена сбивать любые воздушные цели в Сирии. Глава комитета Виктор Озеров подтвердил, что угроза прямого противостояния между российскими и американскими ВВС в Сирии отсутствует. В то же время большинство экспертов отмечают, что ситуация в Сирии становится все более напряженной.

Нам приходится терпеть

С просьбой прокомментировать сирийские события Федеральное агентство новостей обратилось к известному военному публицисту и обозревателю, постоянному члену «Изборского клуба» Владиславу Шурыгину.

— Владислав Владиславович, допускаете ли вы вероятность какого-то силового ответа Москвы на сбитый американцами сирийский борт?

— Действия истребителя-бомбардировщика ВВС США не создали непосредственной угрозы безопасности группировки российских вооруженных сил, развернутой в Сирии. Соответственно, я не вижу веских причин, которые должны были бы заставить российское военное командование отдать приказ об атаке самолетов ВВС США.

— А если бы американцы атаковали у Ат-Табки не сирийский борт, а российский?

— «Если бы да кабы» — это категории, которыми военные не оперируют. Они оперируют фактами. Сбитая «сушка» была сирийской — факт. «Она могла бы быть российской» — это уже не факт. Давайте говорить о фактах. Факты свидетельствуют о том, что Россия по объективным причинам старается не спровоцировать лобовое столкновение с Соединенными Штатами.

— В свою очередь, Соединенные Штаты относятся к вероятности оттоптать «лапы» русскому «медведю» в Сирии куда менее трепетно…

— Не соглашусь с этим. Демонстрировать свою неприязнь к официальному Дамаску — да, американцы могут. Говорить о том, что Асад должен уйти — снова да. Опекать своих «прокси» в Сирии — опять да. Но вот нанести удар непосредственно по военнослужащим РФ — нет. Ни одного случая с американской стороны за всю сирийскую кампанию. Повторюсь, давайте оперировать фактами. Сбить сирийский самолет и быть готовым ударить по русским — это далеко не одно и то же. Это знаем мы, это понимают и американцы. При этом с тем, что нам приходится терпеть агрессивные действия американцев в отношении САА, я соглашусь. Сирия — это все же не Вьетнам, а современная Россия — не СССР.

Москва и Дамаск ведут в счете

— Согласны ли вы с мнением, что атака американцами сирийского самолета носила демонстративный характер?

— Разумеется, это был месседж, адресованный не только Дамаску, но и Москве. Фигурально выражаясь, Асаду дали по носу, а нас дернули за ус. Мол, вы, конечно, молодцы, но пора бы вам и притормозить. Потому что на Ракку претендует «Дядя Сэм и К°».

— И что? Дамаск и Москва последовали этому месседжу?

— Судя по тому, чьи теперь флаги развеваются над Русафой — нет, не последовали.

— Означает ли это, что американская авиация может повторить удары по САА?

— Полагаю, что да. Понимаю, что это звучит для многих обидно, но таковы факты. С другой стороны, основные действия в сирийской кампании разворачиваются все же на земле… А там пока лучшие результаты демонстрируют все же Москва и Дамаск, а не Вашингтон со своими «прокси». И это тоже факт.

* Организация запрещена на территории РФ.