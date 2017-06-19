ЛНР: ВСУ готовят провокации в Донбассе накануне встречи Трампа и Порошенко

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Луганск, 19 июня. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил Киев в подготовке провокаций накануне встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко.

По данным разведки ЛНР, в связи с встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на линии соприкосновения в Донбассе получили приказ об организации провокаций компрометирующих ЛНР и ДНР.

Марочко заверил, что Народная милиция ЛНР не намерена реагировать на данные провокации и продолжит придерживаться режима прекращения огня в Донбассе.