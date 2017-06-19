Спецканал между Москвой и Вашингтоном по Сирии все еще действует - Генштаб США

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Вашингтон, 19 июня. Канал связи между Россией и США по снижению конфликтного потенциала в небе над Сирией работал сегодня утром, о чем сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. По его словам, сторонам необходимы срочные контакты на уровне дипломатов и военных, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

«По состоянию на сегодняшнее утро канал работал», — заявил генерал.

Комментируя ситуацию с сирийским самолетом, сбитым силами международной коалиции во главе с США, Данфорд уточнил, что пока не связывался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее сообщалось, что Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией после того, как американские военные сбили сирийский самолет Су-22 в районе Табки.