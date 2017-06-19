Стоун объяснил, почему у него не возникло желания противостоять Путину
В Избранное
Москва, 19 июня. Режиссер Оливер Стоун заявил, что во время интервью с президентом России Владимиром Путиным пытался сосредоточиться не на противостоянии российскому лидеру, а на попытке донести до американцев точку зрения собеседника.
На вопрос о том, считал ли Стоун нужным противостоять Путину в вопросе обвинений со стороны США, постановщик ответил, что не способен изменить мнение главы России.
«Но я могу показать его позицию, и надо дать американцам возможность услышать его. Даже если это вызывает отрицание и они не хотят этого слышать — они должны», — заявил он в интервью CNN.
Комментарии