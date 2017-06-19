Росатом готов продать инвесторам 49% в АЭС «Аккую»

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует привлечь инвесторов в проект строительства АЭС «Аккую». Об этом рассказала глава департамента долгового финансирования и инвестиций Rusatom Energy International Анастасия Половинкина.

«После вхождения инвесторов в проект мы планируем, что инвесторы войдут на 49%, а 51% останется за российскими компаниями», — подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что проектная компания «Аккую Нуклеар», приступит к работам по строительству АЭС «Аккую» в Турции в марте 2018 года.