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Экономика
Росатом готов продать инвесторам 49% в АЭС «Аккую»
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Росатом готов продать инвесторам 49% в АЭС «Аккую»

19:42  19 Июня 2017
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Росатом готов продать инвесторам 49% в АЭС «Аккую»

Москва, 19 июня. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует привлечь инвесторов в проект строительства АЭС «Аккую». Об этом рассказала глава департамента долгового финансирования и инвестиций Rusatom Energy International Анастасия Половинкина.

«После вхождения инвесторов в проект мы планируем, что инвесторы войдут на 49%, а 51% останется за российскими компаниями», — подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что проектная компания «Аккую Нуклеар», приступит к работам по строительству АЭС «Аккую» в Турции в марте 2018 года.

#росатом
Алексей Громов
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