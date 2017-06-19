Ирак: Красный Крест призвал эвакуировать раненых мирных жителей из Мосула

В Избранное

Скопировать

Женева, 19 июня. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал провести эвакуацию раненых гражданских лиц из иракского Мосула. Об этом говорится в официальном заявлении МККК.

В заявлении подчеркивается, что МККК обеспокоен положением десятков тысяч мирных жителей Мосула, которые не могут покинуть осажденный город. Кроме того, в густонаселенных кварталах Мосула активизировались боевые действия, которые становятся все более интенсивными.

«Необходимо как можно скорее эвакуировать раненых гражданских лиц из зоны конфликта и доставить их в ближайшие медицинские учреждения», — отметила глава делегации МККК в Ираке Катарина Риц.

В МККК также добавили, что около 90% раненых в Мосуле мирных жителей поступают с огнестрельными ранениями, а также осколочными ранениями, которые получены в результате артиллерийских ударов и авианалетов.