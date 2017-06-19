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Ирак: Красный Крест призвал эвакуировать раненых мирных жителей из Мосула
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Ирак: Красный Крест призвал эвакуировать раненых мирных жителей из Мосула

19:21  19 Июня 2017
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Ирак: Красный Крест призвал эвакуировать раненых мирных жителей из Мосула

Женева, 19 июня. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал провести эвакуацию раненых гражданских лиц из иракского Мосула. Об этом говорится в официальном заявлении МККК.

В заявлении подчеркивается, что МККК обеспокоен положением десятков тысяч мирных жителей Мосула, которые не могут покинуть осажденный город. Кроме того,  в густонаселенных кварталах  Мосула активизировались боевые действия, которые становятся все более интенсивными.

«Необходимо как можно скорее эвакуировать раненых гражданских лиц из зоны конфликта и доставить их в ближайшие медицинские учреждения», — отметила глава делегации МККК в Ираке Катарина Риц.

В МККК также добавили, что около 90% раненых в Мосуле мирных жителей поступают с огнестрельными ранениями, а также осколочными ранениями, которые получены в результате артиллерийских ударов и авианалетов.

#мосул #ирак #мккк
Алексей Громов
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