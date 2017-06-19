Полицейские унизили боевиков «Айдара», а те в ответ царапались и плевались

В Избранное

Скопировать

Киев, 19 июня. Боевики неонацистского вооруженного формирования «Айдар» попытались провести акцию протеста и поставить палатку возле здания администрации президента Украины, однако им не позволили это сделать, а затем обыскали и задержали некоторых из них.

В ответ боевики называли полицейских «москальскими агентами», «путинскими прихвостнями», «кремлевскими подпевалами» и даже «русской сволочью». Кроме того, неонацисты поцарапали лицо одному полицейскому и плюнули в двух других, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Акцию организовал депутат Верховной Рады Сергей Мельничук – на видео ФАН можно увидеть, как он командует своими боевиками. Акция была задумана как протест против президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению неонацистов, недостаточно радикален по отношению к русскоязычным жителям Украины.

После того, как полиция оттеснила мужчин в камуфляже от стен АП, несколько человек в форме национальных гвардейцев начали досмотр автотранспорта, на котором боевики прибыли на Банковую улицу. Когда толпа возмущенных националистов прибежала отбивать свои автомашины, полицейские проверили у них документы и обыскали. При этом неонацисты только ругались в ответ, но покорно выполняли приказы полицейских.

Впрочем, когда одного из членов «Айдара» задержали за обнаруженную в машине балаклаву и травматический пистолет, начался скандал. В ходе него один из боевиков внезапно бросился к полицейскому и поцарапал ему лицо, а затем начал плеваться в остальных.

Другие боевики, в частности, мужчина в форме с надписью «ОПГ Айдар», и несколько других, пытались студить полицейских, рассказывая им, как они страдали на Восточном фронте, воюя с «москальскими агентами» и «русской сволочью». Полицейские в ответ грубили, иногда переходя на ненормативную лексику. Примечательно, что почти все беседы походили на русском языке с небольшой примесью суржика.

Время от времени боевики вспоминали времена «Революции гидности», уверяя, что «могут порвать всех полицейских на куски», как делали тогда. Но полицейские в ответ только улыбались.

Позже Сергей Мельничук заявил об угрозе сексуального насилия со стороны главы СБУ Василия Грицака. Об этом депутат заявил по окончании акции возле администрации президента. Мельничук заявил, что Грицак угрожал ему во время разговора по телефону спецсвязи.

Кроме того, Мельничук заявил, что полиция препятствовала его депутатской деятельности.

«Мы зарегистрировали митинг и подали заявление на митинг. И когда я пытался установить депутатскую приемную-палатку, мне препятствовали. Я буду подавать иск на правоохранительные органы», - заявил депутат.

Ранее ФАН публиковал отчет организации «Украинский Хельсинский союз по правам человека», Харьковской правозащитной группы и неправительственной организации Truth Hounds о незаконных задержаниях и пытках, совершенных в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины со стороны сил АТО. Как указано в документе, боевики украинских формирований, включая «Айдар», совершали преступления против мирного населения Донбасса.