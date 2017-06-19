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UpGuard, американская компания, работающая в сфере кибербезопасности, обвиняет Республиканскую партию США в почти преступной халатности. Согласно экспертам UpGuard, республиканцы — а вернее, несколько аффилированных с ними аналитических контор — оставили на незащищенном сервере Amazon S3 конфиденциальные сведения о почти 200 миллионах американских избирателей.

Имена, политические предпочтения, даты и место рождения — вся эта информация о более чем 198 миллионах американских граждан чуть было не утекла в Сеть из-за некомпетентности социологов. К счастью, утечку удалось вовремя остановить.

По сути, несмотря на подробный отчет UpGuard, эту историю невозможно проверить. Скорее всего, она никогда не получит официального завершения: вряд ли кто-то в Республиканской партии США согласится признать, что по его вине и из-за его ошибки чуть было не пострадало такое количество людей.

Тем не менее, учитывая настроения основных американских СМИ, нетрудно предсказать, как они могут повернуть весь этот сюжет. Брешь в безопасности, да еще и в связи с выборами — значит, ищи «российский след».

Несомненно, уверен политолог и американист Сергей Судаков, вслед за СМИ исконная русофобия заставит отправиться в погоню за «российскими хакерами» и многих политиков.

«Все союзные Демократической партии США силы уже консолидировались. Их задача — под любым предлогом раскачать позиции действующего президента страны Дональда Трампа. «Российские хакеры» и вообще тема нарушения информационной безопасности США — их излюбленный инструмент. Здесь, как и во всех других случаях, речь даже не идет о том, имел ли место описываемый инцидент или нет. Тем более не важно, удастся ли доказать вину республиканцев. Главное здесь — системность действия. Главное — систематический нажим на тему «российской киберугрозы», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Если американским избирателем постоянно твердить, под какой угрозой находится сама система выборов в США, то рано или поздно они в это поверят, и их раздражение обратится против Трампа. Рано или поздно Трамп ощутит это давление и вынужден будет освободить свой пост.