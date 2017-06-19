Киселев опроверг слухи о своем уходе с ВГТРК

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Москва, 19 июня. Телеведущий и заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев опроверг слухи о грядущем уходе из телерадиокомпании.

Ранее в СМИ сообщалось, что телеведущий может этой осенью оставить пост замруководителя холдинга якобы «по личным обстоятельствам».

«С такими рейтингами не уходят», — сказал РИА Новости Киселев.

Добавим, ранее суд ЕС отказался снять санкции с генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, посчитав их обоснованными. Телеведущий в ответ заявил, что такое решение его не удивило.