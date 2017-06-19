Алые паруса — 2017: когда состоится, история, как попасть, программа, работа метро

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Через несколько дней в Санкт-Петербурге состоится самый знаменитый и единственный в своем роде праздник выпускников школ «Алые паруса». Это единственный в мире праздник такого масштаба, посвященный выпускникам школ, и единственный российский праздник, занесенный в реестр событий мирового туризма.

В прошлом году праздник «Алые паруса» стал финалистом в пяти номинациях европейской премии European Best Event Awards. Наши «Алые паруса» стали победителями в номинации «Лучшее городское событие» и заняли второе место в номинации «Лучшее культурное событие».

Когда состоится праздник «Алые паруса — 2017»

Праздник выпускников петербургских школ традиционно отмечается перед ближайшими к самой короткой ночи в году выходными днями. В 2017 году «Алые паруса» состоятся в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня.

История праздника «Алые паруса»

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года, но через 11 лет традиция прервалась. Праздник обрел вторую жизнь в 2005 году, инициаторами возрождения традиции стали акционерный банк «Россия», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает более 2 миллионов гостей в центре Петербурга и многомиллионную телевизионную аудиторию федерального Пятого канала. Среди почетных гостей праздника были президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Праздник «Алые паруса» традиционно состоит из двух этапов. Во-первых, большой концерт популярных в молодежной среде исполнителей на Дворцовой площади, который начинается в 22.00. На этот концерт выпускников школ и гостей пускают по бесплатным пригласительным билетам и по специальным пропускам.

Затем в 00.40 начинается грандиозное мультимедийное шоу в акватории Невы, главным событием которого является появление корабля с алыми парусами, образ которого навеян феерией Александра Грина. Это шоу открыто для всех желающих, но вход на Дворцовую набережную традиционно также разрешен только по специальным пропускам и пригласительным билетам.

Кто организует «Алые паруса ― 2017»

В этом году организатором «Алых парусов» вновь выступает федеральный телевизионный Пятый канал, который также отвечает за телевизионную трансляцию. На проведение праздника из городского бюджета выделено 16,2 миллиона рублей.

Отметим, Пятый канал обеспечивает трансляцию праздника с 2005 года, а с 2013 года является и его организатором.

«Алые паруса ― 2017» и Кубок конфедераций

Как рассказали Федеральному агентству новостей в оргкомитете «Алых парусов», к проведению праздника все уже готово. Проходящий в эти дни в Петербурге Кубок конфедераций на «Алых парусах» никак не отразился, заверили в оргкомитете.

«Никаких сложностей с организацией праздника в связи с проведением Кубка конфедераций мы не испытывали, ― рассказали в пресс-службе «Алых парусов». ― Футбол нам никак не помешал, мы расходимся с Кубком конфедераций культурно и интеллигентно, специально так рассчитали, чтобы все было в порядке».

Шведский парусник на петербургском празднике

«Никаких ограничений для судов тоже нет, ― подчеркнули в пресс-службе «Алых парусов». ― Корабль, который примет участие в празднике, уже прибыл в Петербург, вечером, когда откроется навигация, он проследует на место своей стоянки».

Как рассказали в оргкомитете, под алыми парусами по Неве пройдет все тот же любимый всеми шведский парусник Tre Kronor («Три короны») — копия брига Gladan. Tre Kronor — это первый со времен Петра I шведский корабль, который заходит во внутренние воды Санкт-Петербурга.

«Да, корабль все тот же, — рассказали в оргкомитете. — Tre Kronor уже много лет участвует в празднике «Алые паруса». Шведы ни разу не давали сбоев, так что мы уверены в наших партнерах. Команда там очень профессиональная, парусник полностью отвечает всем предъявляемым требованиям, город любит ребят, и они к нам очень любят приходить».

Программа праздника

Как рассказали в оргкомитете, в 20.00 пятницы, 23 июня, на Дворцовой площади начнется концерт победителей конкурса творческой молодежи в рамках городского конкурса петербургских школ «Алые паруса».

«В этом году комитет по молодежи во взаимодействии с общественными организациями Петербурга проводит этот конкурс уже во второй раз, — отметили в пресс-службе праздника. — Победители имеют уникальную возможность выступить на Дворцовой площади до начала основного концерта. В этом году конкурс был очень серьезным, победили 14 коллективов. Так что выпускники начнут собираться на Дворцовой площади уже к 20 часам».

Далее в 22 часа начнется большая праздничная программа, посвященная главной теме праздника — в этом году это тема «Будущее», рассказали организаторы.

Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова. В большом концерте на Дворцовой перед выпускниками выступят «Сурганова и оркестр», «Марсель», Макс Барских, Александр Панайотов, Artik & Asti, «Серебро» и другие группы и исполнители. Хедлайнером вечера будет группа «Мумий Тролль».

«А в 00.40 начнется музыкальное свето-пиротехническое шоу, которое соединяет в себе множество стилей, — рассказали в пресс-службе праздника. — В этом году впервые будут использоваться этнические инструменты, это наш сюрприз. Главным элементом мультимедийного спектакля станет Троицкий мост. И, конечно, самый трогательный момент — это появление чудесной бригантины. А с часу до трех на Дворцовой продолжится концерт молодых исполнителей, в это время уже откроется движение автотранспорта, так что, кто захочет, сможет спокойно добраться до дома».

Организаторы пообещали, что в этом году программа праздника не уступит прошлогодней.

«Ресурсы наращиваются, продолжается поиск все более удивительных элементов, так что, надеемся, в очередной раз сможем всех удивить. Прямая трансляция, как всегда, начинается в 22 часа на Пятом канале, так что все, кто не попадет к акватории Невы, не забудьте включить телевизор», — напомнили в пресс-службе «Алых парусов».

Как попасть на праздник

Бесплатные пригласительные билеты на «Алые паруса» получат все выпускники петербургских школ, а также их родители. Традиционно приглашения на праздник получают медалисты и победители олимпиад среди выпускников школ Ленинградской области и других регионов. Все они также смогут побывать на празднике вместе со своими родителями или законными представителями.

Берега Нева, за исключением Дворцовой набережной, открыты для всех желающих, но тем, кто хочет рассмотреть шоу поближе, лучше прийти пораньше, чтобы занять удобные места на набережной.

Как будет работать транспорт в ночь с 23 на 24 июня

В ночь «Алых парусов» в центре города будут серьезные ограничения движения, так что машины лучше оставить дома. Зато метро будет работать всю ночь.

Движение поездов с 00.00 до 05.30 будет осуществляться с увеличенными интервалами, рассказали в пресс-службе питерской подземки. Проход на станции в ночь с 23 на 24 июня будет осуществляться по жетонам и проездным документам. С 00.30 до 02.30 в кассах метрополитена будет осуществляться только продажа жетонов, на это время будет прекращена активация интернет-платежей и реализация проездных билетов на основе БСК.